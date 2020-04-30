Temassız Pos Cihazları Yoğun Rağbet Görüyor

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana ana gündemi oluşturan ve oldukça kısa bir sürede salgın haline gelen yeni tip koronavirüs ile maruz kalma riskini en aza indirgemek için kişiler arası temasın azaltılması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana ana gündemi oluşturan ve oldukça kısa bir sürede salgın haline gelen yeni tip koronavirüs ile maruz kalma riskini en aza indirgemek için kişiler arası temasın azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda işletmeler temassız pos cihazları ile tüketicilerin endişelerini en az seviyeye düşürmeye çalışıyor.

Temassız Pos Cihazları Ne İşe Yarıyor?

Covid-19 nedeniyle evde kalan milyonlarca kişi ihtiyaçlarını giderebilmek adına çevrim içi alışveriş yöntemlerini tercih etmeye başladı. Bu noktada fiziki temas kurmak istemeyen kişiler, ödemeleri temassız ödeme ile yapmayı tercih ediyor.

Bu sayede kullanıcılar temassız ödeme desteğine sahip kredi kartları ya da akıllı telefonları ile birlikte ödemeyi alan taraf ile hiçbir fiziki temas kurmadan ödeme yapabilme şansını elde ediyor ve virüs ile enfekte olma riskini en aza indiriyorlar.

Yayınlanan yeni raporlar küresel ölçekte temassız pos cihazlarına yönelik talebin arttığını işaret ediyor. Aynı raporlara göre bu sene içerisinde temassız pos cihazlarının sevkiyatında yüzde 13 oranında bir artış bekleniyor.

Peki siz alışverişlerinizde temassız ödeme imkanlarından faydalanıyor musunuz? Temassız ödeme sizin için önemli bir kriter mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.