Temassız Pos Cihazları Yoğun Rağbet Görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Temassız Pos Cihazları Yoğun Rağbet Görüyor

Temassız Pos Cihazları Yoğun Rağbet Görüyor
30.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:32

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana ana gündemi oluşturan ve oldukça kısa bir sürede salgın haline gelen yeni tip koronavirüs ile maruz kalma riskini en aza indirgemek için kişiler arası temasın azaltılması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana ana gündemi oluşturan ve oldukça kısa bir sürede salgın haline gelen yeni tip koronavirüs ile maruz kalma riskini en aza indirgemek için kişiler arası temasın azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda işletmeler temassız pos cihazları ile tüketicilerin endişelerini en az seviyeye düşürmeye çalışıyor.

Temassız Pos Cihazları Ne İşe Yarıyor?

Covid-19 nedeniyle evde kalan milyonlarca kişi ihtiyaçlarını giderebilmek adına çevrim içi alışveriş yöntemlerini tercih etmeye başladı. Bu noktada fiziki temas kurmak istemeyen kişiler, ödemeleri temassız ödeme ile yapmayı tercih ediyor.

Bu sayede kullanıcılar temassız ödeme desteğine sahip kredi kartları ya da akıllı telefonları ile birlikte ödemeyi alan taraf ile hiçbir fiziki temas kurmadan ödeme yapabilme şansını elde ediyor ve virüs ile enfekte olma riskini en aza indiriyorlar.

Yayınlanan yeni raporlar küresel ölçekte temassız pos cihazlarına yönelik talebin arttığını işaret ediyor. Aynı raporlara göre bu sene içerisinde temassız pos cihazlarının sevkiyatında yüzde 13 oranında bir artış bekleniyor.

Peki siz alışverişlerinizde temassız ödeme imkanlarından faydalanıyor musunuz? Temassız ödeme sizin için önemli bir kriter mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haber
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haber
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haber
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haber
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haber
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haber
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Kızılay'dan 'çok acil' kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Aslı Enver Ebru Gündeş Murat Dalkılıç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Caner Erkin Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Temassız Pos Cihazları Yoğun Rağbet Görüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 17:25:35. #1.14#
title