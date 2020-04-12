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Ekonomi

Temassız ödemelerde rekor artış

BKM Genel Müdürü Canko, "Temassız ödemeler mart ayında önemli mesafe katederek, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 170 artış gösterdi.

12.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:10
Temassız ödemelerde rekor artış

BKM Genel Müdürü Canko, "Temassız ödemeler mart ayında önemli mesafe katederek, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 170 artış gösterdi. POS'larda yapılan her 5 işlemden biri temassız yapıldı. Tüm zamanların en yüksek temassız oranları görüldü." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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