Temassız ödemelerde rekor artış BKM Genel Müdürü Canko, "Temassız ödemeler mart ayında önemli mesafe katederek, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 170 artış gösterdi.

BKM Genel Müdürü Canko, "Temassız ödemeler mart ayında önemli mesafe katederek, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 170 artış gösterdi. POS'larda yapılan her 5 işlemden biri temassız yapıldı. Tüm zamanların en yüksek temassız oranları görüldü." dedi.