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Soner Canko, Banka, Ekonomi

Temassız ödeme limiti 250 liraya çıkarıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin yarından başlayarak 250 liraya yükseltildiğini bildirdi.

17.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:04
Temassız ödeme limiti 250 liraya çıkarıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin yarından başlayarak 250 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Soner Canko, AA muhabirine şubat ayı kartlı ödemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Banka kartları ve kredi kartlarıyla şubat ayında toplam 84,9 milyar liralık ödeme yapıldığını belirten Canko, bu tutarın 72 milyar lirasının kredi kartlarıyla ödendiğini, 12,9 milyar lirasında banka kartlarının kullanıldığını söyledi.

Şubat 2020'nin 29 gün olmasının da etkisiyle banka kartıyla yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranının yüzde 52 olduğuna işaret eden Canko, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oranın yüzde 25 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Canko, toplam kartlı ödemelerde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış yaşandığını bildirdi.

"Temassız ödemeler hayatımızın parçası"

Soner Canko, kart kullanıcılarının hızlı ve kolay şekilde ödeme yapmasını sağlayan temassız ödemelerin hızla yaygınlaşmaya devam ettiğini söyledi.

Olağanüstü günlerin yaşandığı bu dönemde Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) elden ele geçen kağıt ve bozuk paralarla yayılabilecek virüs ve bakterilere karşı uyarıda bulunmasına değinen Canko, DSÖ'nün parayla temasın ardından ellerin yıkanmasını ve mümkünse temassız kart kullanılmasını önermesinin; temassız kartlarla ve uyumlu akıllı telefonlarla yapılabilen temassız ödemelerin hızlı ve kolay olmasının yanı sıra hijyenik olma avantajını da gözler önüne serdiğini ifade etti.

Canko, bu doğrultuda, şubat ayında temassız kullanımının 2019'un aynı dönemine göre 3 kat arttığı bildirdi.

Şubat ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 15'inin, yani her 7 kartlı ödemeden birinin temassız olarak yapıldığını belirten Canko, "Günlük temassız ödeme adedinin ise 3 milyon adedi geçtiği görülüyor. Bu veriler temassız ödemelerin, sağladığı faydalarla artık hayatımızın vazgeçilmez bir ödeme yöntemi olduğunu ve hayatın her alanında hızla yaygınlaştığını ön plana çıkarıyor." diye konuştu.

"Cüzdandaki her 2 kredi kartından birinin temassız özelliği var"

BKM Genel Müdürü Canko, kredi kartları ile banka kartları ve ön ödemeli kartlar ayrı ayrı incelendiğinde, kredi kartlarının 38,9 milyon adetle yüzde 55'inin, banka kartları ve ön ödemeli kartların ise toplam 36,3 milyon adetle yüzde 22'sinin temassız teknolojisiyle uyumlu olduğunu söyledi.

Temassız teknolojisiyle uyumlu toplam kart sayısının 75 milyonu geçtiğini belirten Canko, "Cüzdanlarda yer alan her 2 kredi kartından birinin temassız özelliği bulunuyor." dedi.

Canko, kart sahipliğinde hızla artan temassız payının, kart kabul noktasında da hızlı artışını sürdürdüğünü ifade etti.

İş yeri tarafında da temassız dönüşümün hızla devam ettiğini, bugün her 3 terminalden 2'sinde temassız ödeme yapılabildiğini anlatan Canko, en çok temassız işlem yapılan iş yerlerinin ise sırasıyla market-gıda, yemek, ulaşım ve akaryakıt sektörlerinde yer aldığını bildirdi.

"Mobil temassız ödeme adedi 2,5 kat arttı"

Soner Canko, kullanıcıların cep telefonlarıyla temassız ödeme yapmalarını sağlayan uygulamaların da her geçen gün daha fazla kullanıldığını vurguladı.

Şubat ayında yapılan mobil temassız ödeme işlem adedinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,5 kat artışla 376 bin adet olarak gerçekleştiğini belirten Canko, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde kullanıcı alışkanlığının artmasıyla beraber mobil temassız ödemelerin çok daha yaygınlaşacağı öngörülüyor. Son dönemdeki gündemle birlikte temassız işlem adedi mart ayının ilk 11 gününde 31 milyon adede ulaştı. Bu 11 günlük dönemdeki 31 milyon adetlik temassız ödeme işlemi, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 23'lük bir artış anlamına geliyor. Bu dönemde, toplam kartlı ödeme adedindeki artışın yüzde 12 olduğunu göz önünde bulundurursak, oldukça önemli bir büyümeden bahsediyoruz. Bütün bunlardan hareketle, temassız ödemelerin hız ve kolaylık sağlamasının yanında hijyenik olma avantajıyla hayatın her alanında vazgeçilmez bir ödeme aracı olma yolunda hızla ilerlediğini söylememiz gerekiyor. Kısa süredeki bu verilere göre, vatandaşlarımızın kartlı ödemelere ilgisi artmış bulunuyor."

"Kullanıcılar nakitten çok karta yöneldi"

BKM Genel Müdürü Canko, BKM olarak temassız ödemelerin hijyenik olduğunun her fırsatta altını çizdiklerini ve bununla ilgili farkındalık yaratmak için çalıştıklarını ifade etti.

Alışverişlerde kullanılan nakit paralara yüzlerce insanın elinin değdiğini, paraların elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırdığını vurgulayan Canko, "Oysa ki temassız kartınızı kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz. Yani kartınız elden ele dolaşmıyor. Mart ayının ilk 11 gününde, yerli kartlarla yapılan ödeme tutarı bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı. Söz konusu dönemde nakit çekim tutarının aynı seviyelerde kaldığını, yani kart kullanıcılarının nakitten çok karta yöneldiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Tüm dünyada yaygınlaşan salgın nedeniyle özellikle perakende sektörü ve kart kullanıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildiğini bildiren Canko, "Dünyada örnek ülke olarak gösterilen Türkiye, bu konuda hızlı çözüm üretti. Hızlı, güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimi sunmasıyla temassız ödemelerde limiti yükselterek bu konuda en hızlı adım atan ülkelerden biri olduk." dedi.

Kaynak: AA

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