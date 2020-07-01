Temassız Asansör çağrı dönemi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binasında, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Temassız Asansör Çağrı Sistemi uygulamasına geçildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binasında, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Temassız Asansör Çağrı Sistemi uygulamasına geçildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Covid-19 pandemisi nedeniyle oluşabilecek teması en aza indirmek amacı ile "Temassız Asansör Çağrı Sistemi" uygulanmaya başlandı. Uygulama ile temasın en aza indirilmesi konusunda verimlilik ve etkililik sağlanması hedefleniyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binasına uygulama başladıkları temassız asansör sistemi hakkında Malatya merkezli firma tarafından yapılan açıklamada, " Örnek uygulama tüm hastaneler için uygulanabilir özelliktedir. Malatya'da geliştirdiğimiz, Covid-19 salgını ve daha birçok salgına karşı önlem almak amacıyla teması en aza indirgemeye yönelik teknik olarak belirtilen ve yerel olarak Malatya'da geliştirilen cihazın ilgi görmesi bekleniyor" denildi.

Türkiye ve dünya genelinde bu konuya yönelik çalışmalar yapıldığının yer yer görüldüğünü belirten firma yöneticileri, "Fakat araştırmamız sonucunda henüz seri imalat olarak üretime alınmamıştır. Yerel firmamızca geliştirilen ürün şu anda seri imalata hazır bir şekilde iki yüz adet üretilerek gerek kamu alanında gerek özel sektörde uygulamaya başlanmıştır. Kurulumu hastanenin idari binasına yapılmıştır. İleriki aşamada hastane geneli diğer asansörlere kurulumu yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Sistemi hastanede kuran firma yöneticileri, "Temassız Asansör Çağrı Sistemi'nin kullanımı konusunda da, " Kullanıcı TÇS-44 cihazının alt kısmına elini yaklaştırdığında sistem otomatik olarak algılamakta ve asansörü çağırmaktadır. Kısa bir dönem içinde kabin içinde temassız olarak basılmasını sağlayan sisteme entegre edilecektir. Şuan testler devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA