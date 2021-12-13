Temaslı veya pozitif öğrenciler konaklama merkezinde misafir ediliyor

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerde eğitim gören temaslı ve pozitif çıkan öğrencilere konaklama hizmeti veriyor. Hastalığın yayılmaması için öğrenciler Gebze Barınma ve Konaklama Merkezinde karantinaya alınıyor.

14 GÜNLÜK KARANTİNA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınıyla mücadeleye devam ediyor. Kocaeli'de üniversite eğitimi gören, temaslı ve pozitif çıkan öğrencilere konaklama hizmeti veriliyor. Bu kapsamda Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi, üniversite öğrencilerinin karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirildi. 14 günlük karantina süreçlerini merkezde geçiren öğrencilere üç öğün yemek, temizlik, bilişim ve sağlık hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunuluyor.

MALZEMELER BÜYÜKŞEHİR'DEN

Öğrenciler barınma merkezinde kaldıkları karantina süresince misafir ve ziyaretçi kabul edilmiyor. Bu süreçte öğrencilerin kullanabilmesi için banyo ve el havlusu, diş macunu, şampuan, maske, el dezenfektanı gibi şahsi malzemeleri Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor.

TEDBİRLER ÜST DÜZEY

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli İl Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapılıyor. Personel ve öğrencilerin gerekli rutin kontrolleri yapılmakta. Ayrıca merkezde 7/24 sağlık personeli görev yapıyor. Merkezde kalan öğrenciler arasında herhangi bir olumsuzluk halinde ise öğrenciler hastaneye sevk ediliyor.

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