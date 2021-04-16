Temaslı şahıs seyahatte yakalandı

Tekirdağ'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan bir kişi uygulamada yakalandı.

Tekirdağ'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan bir kişi uygulamada yakalandı. Ambulans ile evine götürülen şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi bağlantı yolu üzerindeki uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muratlı Jandarma ekiplerinin yol uygulaması esnasında durdurduğu otomobildeki S.C.'nin kimlik kontrolünde temaslı olduğu ve hakkında karantina kararı verildiği ortaya çıktı. Karantinayı ihlal eden şahıs için olay yerine ambulans çağrıldı. Karantina ihlali yapan S.C. çağrılan ambulansla evine götürülürken, hakkında 'Toplum sağlığını etkileyecek salgın hastalık kurallarına uymamak' gerekçesi ile adli işlem yapıldı. Muratlı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası da uygulandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı