Temaslı şahıs seyahatte yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Temaslı şahıs seyahatte yakalandı

Temaslı şahıs seyahatte yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan bir kişi uygulamada yakalandı.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü vahim tabloyu paylaştı: Son 3 ay içinde tam 1 milyon kişi öldü
Dünya Sağlık Örgütü vahim tabloyu paylaştı: Son 3 ay içinde tam 1 milyon kişi öldü

Tekirdağ'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan bir kişi uygulamada yakalandı. Ambulans ile evine götürülen şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi bağlantı yolu üzerindeki uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muratlı Jandarma ekiplerinin yol uygulaması esnasında durdurduğu otomobildeki S.C.'nin kimlik kontrolünde temaslı olduğu ve hakkında karantina kararı verildiği ortaya çıktı. Karantinayı ihlal eden şahıs için olay yerine ambulans çağrıldı. Karantina ihlali yapan S.C. çağrılan ambulansla evine götürülürken, hakkında 'Toplum sağlığını etkileyecek salgın hastalık kurallarına uymamak' gerekçesi ile adli işlem yapıldı. Muratlı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası da uygulandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Temaslı şahıs seyahatte yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Nikos Dendias Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Diego Metin Oktay Ünal Karaman Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Temaslı şahıs seyahatte yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 22:51:48. #1.14#

title