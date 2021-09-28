Temaslı olmasına rağmen parkta oturan 17 yaşındaki Nida, ailesine teslim edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Temaslı olmasına rağmen parkta oturan 17 yaşındaki Nida, ailesine teslim edildi

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel
Temaslı olmasına rağmen parkta oturan 17 yaşındaki Nida, ailesine teslim edildi

KIRIKKALE'de temaslı olduğu halde parkta arkadaşı ile oturan Nida Gül T. (17), ailesine teslim edildi.

KIRIKKALE'de temaslı olduğu halde parkta arkadaşı ile oturan Nida Gül T. (17), ailesine teslim edildi. Evde karantinaya alınan  Nida Gül T.'in ailesine 4 bin 50 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaya olarak yaptıkları devriyelerde vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Ekipler, Atatürk Bulvarı'ndaki Atatürk Parkında arkadaşıyla oturan Nida Gül T.'e (17) yaptıkları GBT sorgulamasında koronavirüs temaslısı olduğunu fark etti.  Nida Gül T.'in, koronavirüs teması nedeniyle izleniminin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, bölgeye İl Salgın Denetim ekipleri çağrıldı. Karantina kurallarını ihlal eden Gül T.'in, 18 yaşından küçük olduğu için ailesine 4 bin 50 TL para cezası kesildi. Ayrıca Nida Gül T., karantinasını tamamlaması için ailesine teslim edilerek, evde karantinaya alındı.


Temaslı olmasına rağmen parkta oturan 17 yaşındaki Nida, ailesine teslim edildi

Temaslı olmasına rağmen parkta oturan 17 yaşındaki Nida, ailesine teslim edildi

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri
İçerisinde 25 bin TL'lik elbise olan minibüs, cayır cayır yandı

İçerisinde 25 bin TL'lik elbise olan minibüs, cayır cayır yandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli
Magazin Gülşen Seda Sayan
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Memduh Büyükkılıç Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Temaslı olmasına rağmen parkta oturan 17 yaşındaki Nida, ailesine teslim edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 02:24:15. #1.12#