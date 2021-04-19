Temaslı olmasına rağmen bankaya para çekmeye geldi
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Temaslı olmasına rağmen bankaya para çekmeye geldi

Temaslı olmasına rağmen bankaya para çekmeye geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki yaşlı adam, temaslı olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal ederek bankaya para çekmeye geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki yaşlı adam, temaslı olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal ederek bankaya para çekmeye geldi. HES sorgulamasında temaslı olduğu ortaya çıkan yaşlı adam, yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki M.D. (71), temaslı olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal ederek bankaya para çekmeye geldi. Bankaya girmek isteyen M.D'nin banka görevlilerinin yaptığı HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği tespit edilerek, 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. M.D., AFAD ekiplerince Kastamonu'daki yurda yerleştirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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