Temaslı adam çatıda polise 7 saat ecel terleri döktürdü
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Temaslı adam çatıda polise 7 saat ecel terleri döktürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Temaslı adam çatıda polise 7 saat ecel terleri döktürdü Karantinadaki eşiyle tartışan temaslı adam, polisi kapısında görünce çatıya çıktı Çocuklarının gözü önünde intihara teşebbüs eden adamın temaslı çocukları ise mahallede adeta cirit attı Antalya'da karantinadaki eşiyle tartışan temaslı...

Temaslı adam çatıda polise 7 saat ecel terleri döktürdü

Karantinadaki eşiyle tartışan temaslı adam, polisi kapısında görünce çatıya çıktı

Çocuklarının gözü önünde intihara teşebbüs eden adamın temaslı çocukları ise mahallede adeta cirit attı

ANTALYA - Antalya'da karantinadaki eşiyle tartışan temaslı adam, oturduğu apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs polise ecel terleri döktürürken, çiftin temaslı çocukları ise mahallede adeta cirit attı. Zaman zaman sinir krizlerine giren adam, yaklaşık 7 saat sonra ikna edilerek çatıdan indirildi.

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Yükseklalan Mahallesi 531. Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın çatısında saat 11.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası Sezer K. (42), 2 gün önce korona virüse yakalandığı belirtilen eşiyle tartıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne tartışma yaşandığının bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polisi kapısında gören Sezer K., bir anda çatıdaki demir saçın üzerine çıktı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de çağrıldı. İtfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı apartman girişine şişme yatak açtı. Çatıda tehlikeli hareketlerde bulunan ve çevreye sürekli bağıran Sezer K., saatlerce polise ecel terleri döktürdü. Çatıdan 3'üncü kattaki küçük çocuklarıyla konuşan Sezer K, kimseye aldırış etmeden eylemini sürdürdü. Zaman zaman demir saçın üzerinde zıplayan Sezer K'yı eşi ve akrabaları da ikna etmekte başarılı olamadı.

Kendine kimseyi yanaştırmadı, temaslı çocuklar mahallede cirit attı

Temaslı oldukları için karantinada bulunması gereken çiftin çocukları ise bir süre sonra apartmandan dışarıya çıktı. Bisikletle mahallenin sokaklarında gezen 5 ile 11 yaşlarındaki iki çocuk, babalarının çatıdaki intihara teşebbüsünü saatlerce izledi. Çiftin akrabaları da olay yerine gelip Sezer K.'yı ikna etmeye çalıştı. Sezer K., yaklaşık 7 saatlik çabanın ardından ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Temaslı adam çatıda polise 7 saat ecel terleri döktürdü
Temaslı adam çatıda polise 7 saat ecel terleri döktürdü
Temaslı adam çatıda polise 7 saat ecel terleri döktürdü
Temaslı adam çatıda polise 7 saat ecel terleri döktürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

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