TEMAD Gölcük Şubesi'ne ziyaret

19.10.2019 12:19

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şube başkanı Bekir Tülü'yü ziyaret etti.

Kaymakam Karabulut, TEMAD'ın 35'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

TEMAD'ın, dernek olarak çok güzel projelere imza attığını anlatan Karabulut, "Tabii ki bu tür kuruluşların üyeleri arasında dayanışmayı, kardeşliği, birlikteliği, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmayı, arkadaşlarımız emekli olduktan sonra dostluklarını, birlikteliğini ve beraberliklerini sürdürüyorlar. Üyelerini emekli olduktan sonrada sosyal aktiviteleri içerisinde yer almalarını sağlıyorlar. Bunların en önemlisi de 17 üniversite öğrencilerine burs vererek eğitime destek sağlıyorlar." dedi.

Başkan Sezer de Gölcük'ün donanma kenti olduğunu belirtti.

Gölcük ilçesinin kuruluş sebebinin tersane olduğunu vurgulayan Sezer, şunları söyledi:

"Gölcük'te görev yapan çok sayıda muvazzaf astsubayımız var. Onun dışında emekli olup Gölcük'e yerleşen hemşehrimiz olan 7 binin üzerinde astsubayımız var. Dolayısıyla Dünya Astsubay Günü olarak ülkemizin birçok yerinde kutlanıyor ama en anlamlı yer Gölcük olduğunu düşünüyorum. Teknik kapasitesi ve birikimleri ile çalışkanlıklarıyla ve kültürleri ile kesinlikle Gölcük'e ciddi katkı sağlayan bir meslek gurubudur. Kendileri yaptıkları görev kutsal vazifeyi yerine getiriyorlar."

TEMAD Başkanı Bekir Tülü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugünümüzde yanımızda olan değerli Kaymakamımız Cengiz Karabulut, yine çok değerli Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmayarak, hep yanımızda oldular. Bizlere onur ve şeref verdiler kendilerini gönülden teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA