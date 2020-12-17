TEMAD'dan ABD'nin Türk savunma sanayisini hedef alan yaptırım kararına tepki
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TEMAD'dan ABD'nin Türk savunma sanayisini hedef alan yaptırım kararına tepki

17.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:14
TEMAD'dan ABD'nin Türk savunma sanayisini hedef alan yaptırım kararına tepki

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan yaptırım kararını kınadı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan yaptırım kararını kınadı.

TEMAD Genel Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacının bir kısmını karşılayacak olan, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi temini nedeniyle müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan, tek taraflı, egemenlik haklarına ve hukuka aykırı yaptırım kararını kınadıkları ve kabul etmedikleri belirtildi.

NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin savunmasını güçlendirmek için attığı adımların, içinde bulunulan ittifakın da güçlendirilmesi için düşünülen bir tedbir olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye içinde bulunduğu coğrafya nedeniyle gelebilecek tehditlere karşı S-400 sistemini satın almak zorunda kalmış ve tercihini de bu yönde kullanmıştır. Bu sistemin bir saldırı sistemi olmadığı, savunma amacıyla tedarik edildiği gözden kaçırılmamalıdır. NATO üyesi olan Bulgaristan ile Slovakya'nın hatta sınır koşumuz Yunanistan'ın Rus yapımı S-300'leri tedarik edip kullanırken gösterilmeyen tepkinin, Türkiye S-400 sistemi alınca gösteriliyor olması, müttefiklik dayanışması ruhuna ve uluslararası hukuka aykırı olduğu ortadadır.

TEMAD olarak, müttefiklik ruhuna ve hukuka aykırı, egemenlik haklarımıza saldırı niteliğindeki bu haksız yaptırım kararına karşı devletimizin ortaya koyduğu kararlı ve güçlü iradeyi desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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