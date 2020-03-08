TEMA Vakfından kadınlar gününde 81 kadına 81 çiçek
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Gümüşhane Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Gümüşhane, Genç, Güncel

TEMA Vakfından kadınlar gününde 81 kadına 81 çiçek

Gümüşhane Üniversitesi Genç TEMA Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Gümüşhane'de 81 kadına 81 çiçek ve meşe palamudu tohumu dağıttı.

08.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:28
TEMA Vakfından kadınlar gününde 81 kadına 81 çiçek

Gümüşhane Üniversitesi Genç TEMA Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Gümüşhane'de 81 kadına 81 çiçek ve meşe palamudu tohumu dağıttı.


Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fatih Parkında bir araya gelen TEMA Vakfı gönüllüleri, "Kadın anadır", "Kadın sudur", "Kadın topraktır" yazılı pankartlar açtı.


Grup adına açıklama yapan Gümüşhane Üniversitesi Genç TEMA Kulübü gönüllüsü Betül Hançer, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Gümüşhane'de 81 kadına 81 adet çiçek dağıtarak 81 gönle girmeyi hedeflediklerini, dağıttıkları onlarca meşe palamudu tohumu ile de toprak ananın yeni filizler yeşertmesini istediklerini söyledi.


Kadınların gücüne inanıyor ve TEMA Vakfı olarak gönüllüleri, çalışanları ve yönetim kurulundaki kadın ve erkek sayısının eşitliği ile gurur duyduklarını kaydeden Hançer, "Gümüşhane Üniversitesi Genç TEMA kulübü olarak bizlerden desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen başta kadın gönüllülerimiz olmak üzere kadın yöneticilerimizin ve kadın akademisyenlerimizin gününü tekrardan kutluyoruz. ve bütün kadınlarımızı gönüllümüz olmaya davet ediyor, bugün bu etkinliği yapmamızda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral'ın da içerisinde bulunduğu grup daha sonra Atatürk Caddesinden geçen kadınlara çiçek ve meşe palamudu tohumlarını dağıttı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Manşet

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