TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akaç'tan Vali Erol'a ziyaret

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Akaç, Yalova Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akaç, Vali Erol'a makamında gerçekleşen kabulde, TEMA Vakfı adına hem ülke genelinde hem de Yalova'da erozyonla mücadele, ağaçlandırma, eğitim, savunuculuk ve doğal varlıkları koruma faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Samanlı köyü mevkisinde bulunan Karaca Arboretum'unun mevcut durumu ve tanıtımı ile ilgili yapılması gerekenlere dair istişarede bulunuldu.

Vali Erol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TEMA Vakfına doğayı korumak ve sevdirmek adına yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

Ziyarette, TEMA Vakfı Yalova İl Temsilcisi Faruk Tezcan hazır bulundu.

Kaynak: AA