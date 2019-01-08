Tema Vakfı ve Teb Arval 24 Hektar Alana 39 Bin Fidan Dikti

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve TEB Arval, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde toplam 39 bin fidan dikti.

Operasyonel kiralama ve filo yönetimi şirketi TEB Arval çevreyi koruma çalışmalarına katkı sağlamak için 2010 yılından bu yana müşterilerinin kiraladığı her araca karşılık TEMA Vakfı aracılığıyla bir fidan dikimine destek oldu. Şirketin genel müdürü Philippe Chabert, kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip bir şirket olarak sürdürülebilir ve adil bir büyümeye katkıda bulunduklarını belirtti.

Toplam 24 hektar büyüklüğünde alanın ağaçlandırmasına katkıda bulunan TEB Arval, yılda 846 ton tozu tutacak büyüklükte bir ağaçlandırmaya destek verdi. Küresel ısınmaya karşı fayda sağlayan ağaçlandırma çalışmaları ile 39 bin fidan dikilirken; dikim ve bakım çalışmaları ile yerelde yaklaşık 1,170 adam/günlük iş imkanı sağlandı.

Hatıra Ormanı tesisi kapsamında Tekirdağ, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale'de çalışmalarda bulunan TEB Arval, bölgedeki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulundu. - İstanbul

Kaynak: DHA