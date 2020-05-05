TEMA Vakfı Osmaneli İlçe Temsilcisi Betül Toptaş göreve başladı
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TEMA Vakfı Osmaneli İlçe Temsilcisi Betül Toptaş göreve başladı

TEMA Vakfı Osmaneli İlçe Temsilcisi Betül Toptaş göreve başladı
05.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:51

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Osmaneli İlçe Temsilcisi Betül Toptaş göreve başlarken, "Osmaneli'nde doğal varlıkları ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Osmaneli İlçe Temsilcisi Betül Toptaş göreve başlarken, "Osmaneli'nde doğal varlıkları ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Toptaş "Bugün ülke genelinde 850 bini aşkın gönüllüsüyle TEMA Vakfı'nın her zaman en büyük gücü olmuştur. Osmaneli'nde doğal varlıkları ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, yavru TEMA, ortaokul TEMA, lise TEMA ve genç TEMA gruplarını oluşturarak ilçemizde gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi Tema gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz" dedi.

"TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracağız"

Toptaş, toprağı bereketli, havası temiz, dereleri çağlayan, yaşanabilir bir gelecek için çalışmalar gerçekleştireceklerini anlatarak, "Bu kapsamda doğal varlıkların korunması için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunması için çalışacağız. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracağız. TEMA Vakfı Osmaneli ilçe ekibi, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirmede en önemli desteği ilçede görev yapan basın mensuplarından alacağına inanıyor. Yapılan tüm faaliyetler düzenli olarak yerel basınla paylaşacağız" dedi.

"Doğal varlıkları korumak için açtığı ve müdahil olduğu 253 davanın 145'ini kazandı. 40 dava devam ediyor"

Toptaş son olarak, TEMA Vakfı'nın kuruluş sürecinden bahsederek, "TEMA Vakfı iki toprak sevdalısı, toprak dede Hayrettin Karaca ve yaprak dede A. Nihat Gökyiğit tarafından 1992 yılında kuruldu. Topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme ile mücadelede toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak, toprağa sahip çıkmak, koruyucu çözümler üretmek, doğal varlıkları korumak ve bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla çalışan gönüllü bir kuruluştur. Ülke genelinde 850 bini aşkın gönüllüsü bulunuyor. TEMA Vakfı bugüne kadar mera ve toprak yasalarının kanunlaşmasına destek sağladı. Doğal varlıkları korumak için açtığı ve müdahil olduğu 253 davanın 145'ini kazandı. 40 dava devam ediyor. 20 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 17 milyon fidanı toprakla buluşturdu. 22 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 700 milyon meşe palamudu ekti. 250 kırsal kalkınma, koruma ve ağaçlandırma projesi yürüttü. 3,5 milyondan fazla öğrenciye doğa eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile ulaştı. 50 binden fazla öğretmene ve 35 bini aşkın kamu görevlisine çevre seminerleri verdi. 90'dan fazla kitap yayımladı ve kamuoyuna sundu. 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası önderliğinde dünyada ilk kez verilen 'Yaşam İçin Toprak | Land for Life' ödülünü ilk kazanan oldu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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