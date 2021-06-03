TEMA Vakfı öğrencilerle "Sıfır Atık Eğitim Projesi"ni uyguladı

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği ve Edirne Özel Filiz Okulları işbirliğinde "Sıfır Atık Eğitim Projesi" uygulandı.

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği ve Edirne Özel Filiz Okulları işbirliğinde "Sıfır Atık Eğitim Projesi" uygulandı.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Şirin Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sıfır Atık Eğitim Projesi" kapsamında Özel Filiz Okulları anasınıfı öğrencileriyle yüz yüze, 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencileriyle de çevrim içi ortamda bir araya geldiklerini belirtti.

Öğrencilere israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sistemlerinin önemi, atıkların geri dönüştürülmesi ve atık önleme yaklaşımının benimsenmesi konularında bilgilendirme yaptıklarını aktaran Çoğal, "Doğayı seven, koruyan ve bu farkındalığı çevresindekilere kazandırmaya çalışan öğrencilerle birlikte TEMA Vakfı'nın 'Sıfır Atık Eğitim Projesi'ni uygulayarak, kullanmadığımız eşyaları başka ürünlere dönüştürerek yeniden kullanıma kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Çoğal, şunları kaydetti:

"Okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocukların sıfır atık kavramını benimsemeleri için 'Düşün, gerekli değilse tüketme', 'Daha az tüket', 'Değerlendir, yeniden kullan', 'Değiştir, farklı amaçla kullan' ve 'Dönüştür, doğa kazansın' prensiplerinden oluşan 5D modeli geliştirilmiştir. Proje, kutu oyunları, sunum, film ve aile broşürü gibi eğitici materyaller içeren okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocuklara özel hazırlanan kısa süreli etkinlikler eşliğinde uygulanmaktadır. Çocukların sürdürülebilir bir yaşam için doğru tüketim alışkanlıkları kazanabilmeleri amacıyla projeyi ilimizde, Özel Filiz Okulları, Bahçeşehir Koleji, Yüksel Yeşil İlkokulu, Hatice Erkurt Anaokulu ile Havsa, Uzunköprü, Enez ve İpsala'da ilçe sorumlularımızla birlikte uyguluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı