TEMA Vakfı öğrencilerle "Sıfır Atık Eğitim Projesi"ni uyguladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEMA Vakfı öğrencilerle "Sıfır Atık Eğitim Projesi"ni uyguladı

TEMA Vakfı öğrencilerle 'Sıfır Atık Eğitim Projesi'ni uyguladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği ve Edirne Özel Filiz Okulları işbirliğinde "Sıfır Atık Eğitim Projesi" uygulandı.

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği ve Edirne Özel Filiz Okulları işbirliğinde "Sıfır Atık Eğitim Projesi" uygulandı.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Şirin Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sıfır Atık Eğitim Projesi" kapsamında Özel Filiz Okulları anasınıfı öğrencileriyle yüz yüze, 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencileriyle de çevrim içi ortamda bir araya geldiklerini belirtti.

Öğrencilere israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sistemlerinin önemi, atıkların geri dönüştürülmesi ve atık önleme yaklaşımının benimsenmesi konularında bilgilendirme yaptıklarını aktaran Çoğal, "Doğayı seven, koruyan ve bu farkındalığı çevresindekilere kazandırmaya çalışan öğrencilerle birlikte TEMA Vakfı'nın 'Sıfır Atık Eğitim Projesi'ni uygulayarak, kullanmadığımız eşyaları başka ürünlere dönüştürerek yeniden kullanıma kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Çoğal, şunları kaydetti:

"Okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocukların sıfır atık kavramını benimsemeleri için 'Düşün, gerekli değilse tüketme', 'Daha az tüket', 'Değerlendir, yeniden kullan', 'Değiştir, farklı amaçla kullan' ve 'Dönüştür, doğa kazansın' prensiplerinden oluşan 5D modeli geliştirilmiştir. Proje, kutu oyunları, sunum, film ve aile broşürü gibi eğitici materyaller içeren okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocuklara özel hazırlanan kısa süreli etkinlikler eşliğinde uygulanmaktadır. Çocukların sürdürülebilir bir yaşam için doğru tüketim alışkanlıkları kazanabilmeleri amacıyla projeyi ilimizde, Özel Filiz Okulları, Bahçeşehir Koleji, Yüksel Yeşil İlkokulu, Hatice Erkurt Anaokulu ile Havsa, Uzunköprü, Enez ve İpsala'da ilçe sorumlularımızla birlikte uyguluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Genç kızın çalıştığı iş yerinin camından düştüğü anlar kamerada
Genç kızın çalıştığı iş yerinin camından düştüğü anlar kamerada
Son Dakika! Bakan Selçuk, 'Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
Son Dakika! Bakan Selçuk, "Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Hasan Polatkan Adnan Menderes Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Oğuzhan Koç Barış Murat Yağcı
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEMA Vakfı öğrencilerle "Sıfır Atık Eğitim Projesi"ni uyguladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 11:01:14. #1.16#

title