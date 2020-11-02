TEMA Vakfı'ndan Kızılırmak Deltası'ndaki yangınla ilgili açıklama
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TEMA Vakfı'ndan Kızılırmak Deltası'ndaki yangınla ilgili açıklama

02.11.2020 13:17 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:20
TEMA Vakfı'ndan Kızılırmak Deltası'ndaki yangınla ilgili açıklama

TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde geçen ay çıkan yangın konusunu takip ettiklerini bildirdi.

TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde geçen ay çıkan yangın konusunu takip ettiklerini bildirdi.

Özay, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Eylül 2020 tarihindeki yangından etkilenen alanın, "Nitelikli Koruma Alanı" statüsünde doğal bir sit alanı olduğuna işaret etti.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangında yaklaşık 108 hektar alanın zarar gördüğünü ve konuyu takip etiklerini vurgulayan Özay, şunları kaydetti:

"Sulak alanlar, nemli olduklarından yangın çıkma riskinin ya da yangının ilerleme hızının düşük olduğu alanlardır. Deltada meydana gelen yangın, iklim değişikliği sebebi ile yaz aylarında sulak alanda önemli bir sıcaklık artışının ve kuraklığın yaşandığını göstermektedir. Deltada çıkan yangında 8 saatlik söndürme çabalarına rağmen 108 hektar alanın yanması, iklim değişikliği etkilerinin delta için büyük bir risk olduğuna ve bu riskin her geçen gün artacağına işaret etmektedir. Yangının doğal yollarla çıkmamış olma ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda, yangın riskinin yüksek olduğu zamanlarda alana insan girişinin kısıtlanması ve dolaşımın kontrol altına alınması yerinde olacaktır. Gerek doğal sit alanı gerekse sulak alan olması sebepleriyle korunan alanın sahip olduğu doğal değerlere zarar verecek hiçbir faaliyete izin verilmemeli iznin verildiği durumlarda da bu izinlerin amaca yönelik kullanılması ilgili kurumlarca denetlenmelidir. Yanan alanın, doğal süreçte kendini yenileyebilmesi için bilimsel inceleme ve araştırmalar dışında belirli bir dönem için ziyaret ve kullanıma kapatılması gerekmektedir. Çok çeşitli doğal değerlere sahip olan alana dair tanıtıcı ve bilgilendirici eğitim ve farkındalık çalışmaları artırılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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