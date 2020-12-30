TEMA Vakfı'ndan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TEMA Vakfı'ndan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

30.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:04
TEMA Vakfı'ndan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği İl Milli Eğitim Şube Müdürü Feyza Baş'ı ziyaret etti.

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği İl Milli Eğitim Şube Müdürü Feyza Baş'ı ziyaret etti.

TEMA Vakfı İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi ve TEMA Vakfı İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, ziyarette yaptığı konuşmada, Mili Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen TEMA Doğa Eğitimleri Programları hakkında bilgi vermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dağlı, bu yıl hedeflenen 130 proje sınıfı için resmi başvuru sürecini planladıklarını aktararak, desteklerinden dolayı Baş'a teşekkür etti.

İlçeleri temsilen katılan Develi TEMA Sorumlusu Esra Taş da bu tür projelerin öğrencilerin gelişimini ve çevreye olan duyarlılıklarını olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Baş ise doğayı sevmenin ve korumanın ancak ekolojik okuryazarlıkla mümkün olabileceğini belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mehmet Nuri Engin Özkoç Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Yılmaz Erdoğan Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Ryan Babel Güven Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TEMA Vakfı'ndan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:26:22. #1.14#
title