TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna çarşamba günü uğurlanacak
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın (97) cenazesi, 22 Ocak Çarşamba günü defnedilecek.
20.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:48
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın (97) cenazesi, 22 Ocak Çarşamba günü defnedilecek.
TEMA Vakfının Twitter hesabından vefat eden Hayrettin Karaca'nın 22 Ocak Çarşamba günü öğle namazının ardından Fatih Camisi'nden uğurlanacağı duyuruldu.
Kaynak: AA