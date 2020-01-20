TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna çarşamba günü uğurlanacak
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TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna çarşamba günü uğurlanacak

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın (97) cenazesi, 22 Ocak Çarşamba günü defnedilecek.

20.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:48
TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna çarşamba günü uğurlanacak

Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 'nın (97) cenazesi, 22 Ocak günü defnedilecek.

TEMA Vakfının Twitter hesabından vefat eden Hayrettin Karaca'nın 22 Ocak Çarşamba günü öğle namazının ardından Fatih Camisi'nden uğurlanacağı duyuruldu.

Kaynak: AA
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