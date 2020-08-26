TEMA Vakfı gönüllüsü Tosun'a "Hayrettin Karaca Gönüllülük Ödülü" Kavak İlçesi TEMA Sorumlusu Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Cumhur Tosun'un TEMA Vakfı "Hayrettin Karaca Gönüllülük Ödülü"ne layık görüldüğü bildirildi.

Kavak İlçesi TEMA Sorumlusu Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Cumhur Tosun'un TEMA Vakfı "Hayrettin Karaca Gönüllülük Ödülü"ne layık görüldüğü bildirildi.

TEMA Vakfı Samsun İl Temsilcisi Leman Gürses Özay, TEMA Vakfı 2020 Saha Koordinasyon Toplantısı'nda nüfusu 50 bin ve altında olan ilçeler kategorisinde gönüllü kazanımında Kavak ilçe sorumlusu Cumhur Tosun'un birinci olduğunu söyledi.

Gönüllü kazanımında başarı gösteren Cumhur Tosun'un, Hayrettin Karaca Gönüllülük Ödülüne layık görüldüğünü belirten Özay, "Kavak ekibimize ve ilçe sorumlumuz Cumhur Tosun'a Samsun'umuza yakışır ödülü getirdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Tosun ise "İlçe sorumlusu olarak göreve geldiğim ilk yılda bu göreve layık görülmek oldukça gurur verici. Bu ödül, Yeşil Kavak ifadesinin sembolleşmesi adına çok önemli bir gelişmedir. Başarıda emeği olan başta Samsun'un tek TEMA gönüllüsü okulu olan Rıdvan Çelikel Fen Lisesi veli, öğrenci ve öğretmenlerine çok teşekkür ederim. Göreve geldiğim andan itibaren yüzde 85 oranında gönüllülük artışı ilçemiz için çok güzel bir gelişmedir. Doğanın korunması ve doğal kaynaklarımızın geleceğe miras olarak kalması konusundaki çabamız devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA