TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Çoğal'dan Tavuk Ormanı'ndaki ağaç kesimine tepki

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, Tavuk Ormanı'ndaki ağaçların ve doğal çevrenin zarar görmemesi için yetkililerce her türlü önlemin alınmasını istediklerini bildirdi.

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, Tavuk Ormanı'ndaki ağaçların ve doğal çevrenin zarar görmemesi için yetkililerce her türlü önlemin alınmasını istediklerini bildirdi.

Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce gündeme getirmiş olmalarına rağmen kaçak kesimlerin devam ettiği Tavuk Ormanı'nda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Tavuk Ormanı'nın, bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından büyük önem taşıdığını ifade eden Çoğal, şunları kaydetti:

"Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gereken, 1. Derece Doğal Sit alanı olan Tavuk Ormanı, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanıdır. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yetkililerle yaptığımız görüşmeler sonucu, alanda 103 ağacın kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından kaçak kesildiği tespit edilip bu husus Edirne Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince tutanak altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak görüştüğümüz Edirne Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, 19 Aralık tarihinde Edirne Belediye Başkanlığı ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekiplerce alanda incelemelerde bulunulduğunu, alanın farklı noktalarında 50 ile 80 santimetre yükseklikte yeni ve daha önceden kesilmiş karaağaç ve dişbudak ağaçlarına rastlandığını belirttiler.

İnceleme sonrasında koruma altında olan Tavuk Ormanı'nda güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılıp bu konuda daha hassas davranılması konusunda işbirliği yapılması gerektiğine karar verildiğini, bu kapsamda alanın kapatılması, güvenlik görevlisi sayısının artırılması ve alan içi denetimin artırılması gibi önlemlerle kaçak kesimin önleneceği bilgisini paylaştılar."

Çoğal, şu ifadeleri kullandı:

"Ormanları korumak ağaçlarla birlikte ormanda yaşayan binlerce canlı türünün yaşam alanlarına ve yaşamlarına sahip çıkmaktır. Doğal çevrenin zarar görmesi, kentlerden anıtlara, arkeolojik varlıklardan geleneksel yaşam kültürüne, insan hayatına anlam katan birçok değerin zarar görmesi demektir. Çevre sorunlarının giderek arttığı ve insanlığın yeryüzündeki varlığını tehdit eder boyutlara ulaştığı günümüzde, yaşadığımız yerlere ve doğaya sahip çıkmak yalnız yasalarla değil, toplumsal duyarlılıkla da mümkündür. Ormanlara ve doğal hayata sahip çıkan bir kuruluş olarak, Tavuk Ormanı'ndaki ağaçların ve doğal çevrenin zarar görmemesi için yetkililerce her türlü önlemin acilen alınmasını Edirne halkı için önemli ve gerekli buluyoruz. Kamunun ortak çıkarlarının korunması adına, konunun yakın takipçisi olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı