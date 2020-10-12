TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Çoğal: "Anız yakmak toprağın verimini azaltıyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Çoğal: "Anız yakmak toprağın verimini azaltıyor"

12.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:02
TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Çoğal:

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, anız yakmanın çevreye, toprağa ve biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini bildirdi.

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, anız yakmanın çevreye, toprağa ve biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini bildirdi.

Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, anız yakmanın toprağın gücünü azaltarak verim düşüklüğüne neden olduğunu belirtti.

Çiftçilere anız yakmamaları konusunda uyarıda bulunan Çoğal, "Anız yakma işlemi çevreye, topraklara, ormanlara, su varlığına, biyolojik çeşitliliğe ve ekonomiye büyük zarar veriyor. Anızın yakılması sırasında toprakta yaşayan, toprağı havalandıran, verimli kılan milyonlarca canlı mikroorganizma yok oluyor. Anız yakmak toprağın verimini azaltıyor. Çocuklarımıza bırakacağımız geleceğin mirası olan tarım topraklarının önemli bir kısmı anız yangınlarıyla yok oluyor." ifadelerini kullandı.

Anız yakmanın hiçbir faydası olmadığını vurgulayan Çoğal, şunları kaydetti:

"Anız yakma ile toprağın 1-3 santimetrelik üst katmanında ısının 50-75 santigrat dereceye yükselmesi mikroorganizmaların yüzde 70'ine zarar veriyor. Topraktaki biyolojik aktivite azalarak verim düşüyor. Mikroorganizma faaliyetleri ile humusa dönüşecek organik atıklar ortadan kalkıyor, toprak fakirleşiyor, su tutma kapasitesi ve verim gücü düşüyor. Sap ve anızların yakılması ile bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azotun kaybı da artıyor. Yakılarak üzeri çıplak kalan toprak, rüzgar ve sellerle taşınarak erozyona uğruyor, doğal denge bozuluyor. Öte yandan anız yangınları yakındaki diğer tarla ve bahçelere sıçrayabildiği gibi orman yangınlarına hatta yerleşim alanlarının yanmasına da sebep oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Serdar Ortaç Soner Sarıkabadayı
Spor Samatta Vitor Hugo Mert Günok Şenol Güneş Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kaza Hatay Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Çoğal: "Anız yakmak toprağın verimini azaltıyor" - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 14:14:00. #1.15#
title