TEMA Vakfı Çiçekdağı ilçesinde görev değişimi
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TEMA Vakfı Çiçekdağı ilçesinde görev değişimi

09.10.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:33
TEMA Vakfı Çiçekdağı ilçesinde görev değişimi

TEMA Vakfı Çiçekdağı İlçesi Sorumlusu Gökçen Göktaş görevini bıraktı.

TEMA Vakfı Çiçekdağı İlçesi Sorumlusu Gökçen Göktaş görevini bıraktı.

İlçede TEMA Vakfı faaliyetlerini gönüllü yürüttüğünü ifade eden Göktaş, görevini Erhan Kalkandelen'e devrettiğini açıkladı. TEMA Vakfı'nı temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten yeni ilçe sorumlusu Erhan Kalkandelen; "Ülkemiz genelinde 880 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı'nı ilçemizde temsil etmek benim için büyük bir mutluluk" dedi. Faaliyetlerin aralıksız süreceğini ifade eden Kalkandelen, "Bu büyük sorumluluk ile ilçemizin, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. İl Temsilciliği ekibimizi destekleyerek, onlarla birlikte çalışmalarımızı daha güçlü sürdüreceğiz. Bu kapsamda öncelikle Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı ve ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

TEMA Vakfı Kırşehir Çiçekdağı ilçe sorumluluğu ekibi, yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarını yürütüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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