TEMA okullarda ağaç sevgisini aşılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEMA okullarda ağaç sevgisini aşılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
TEMA okullarda ağaç sevgisini aşılıyor

TEMA Vakfı tarafından, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir okulda öğrencilerler birlikte ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

TEMA Vakfı tarafından, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir okulda öğrencilerler birlikte ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı tarafından, Fatsa ilçesinde bir yürütülen proje kapsamında öğrencilere ağaç sevgisi kazandırılması adına uygulamalı eğitim verildi. Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile birlikte okul bahçesinde çam ağaçları toprakla buluşturuldu.

TEMA Vakfı Fatsa İlçe Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Aydın, dünya ormancılık haftası ve ağaç kardeşliği projesi kapsamında okul bahçesini ağaçlandırdıklarını belirterek, "Üçüncü sınıf öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz bu aktivitede okulumuz bahçesine çam ağaçları dikilerek öğrencilere doğa, çevre ve ağaç sevgisini kazandırmayı çalıştık. Dikilen ağaçların bakımı ve sulanması da öğrencilerimizin sorumluluğuna verilmiştir" dedi. - ORDU

TEMA okullarda ağaç sevgisini aşılıyor
TEMA okullarda ağaç sevgisini aşılıyor
TEMA okullarda ağaç sevgisini aşılıyor
TEMA okullarda ağaç sevgisini aşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Erkan Kandemir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TEMA okullarda ağaç sevgisini aşılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:54:40. #1.14#
title