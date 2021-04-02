TEMA okullarda ağaç sevgisini aşılıyor

TEMA Vakfı tarafından, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir okulda öğrencilerler birlikte ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

TEMA Vakfı tarafından, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir okulda öğrencilerler birlikte ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı tarafından, Fatsa ilçesinde bir yürütülen proje kapsamında öğrencilere ağaç sevgisi kazandırılması adına uygulamalı eğitim verildi. Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile birlikte okul bahçesinde çam ağaçları toprakla buluşturuldu.

TEMA Vakfı Fatsa İlçe Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Aydın, dünya ormancılık haftası ve ağaç kardeşliği projesi kapsamında okul bahçesini ağaçlandırdıklarını belirterek, "Üçüncü sınıf öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz bu aktivitede okulumuz bahçesine çam ağaçları dikilerek öğrencilere doğa, çevre ve ağaç sevgisini kazandırmayı çalıştık. Dikilen ağaçların bakımı ve sulanması da öğrencilerimizin sorumluluğuna verilmiştir" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı