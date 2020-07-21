TEMA'dan orman yangını uyarısı
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TEMA'dan orman yangını uyarısı

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Türkiye'de orman yangınlarının en büyük sebebinin insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Son 5 yılda yaşanan orman yangınlarının yüzde 87'si insan kaynaklı ve bu sebeple tahrip olan orman alanlarının oranı yüzde 98." dedi.

TEMA'dan orman yangını uyarısı
21.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:01

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Türkiye'de orman yangınlarının en büyük sebebinin insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Son 5 yılda yaşanan orman yangınlarının yüzde 87'si insan kaynaklı ve bu sebeple tahrip olan orman alanlarının oranı yüzde 98." dedi.

Ataç, açıklamasında, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle orman yangını risklerinin arttığı aylarda olunduğunu ifade ederek, ülkedeki ormanların yüzde 57'sinin yangın riski yüksek alanlarda olduğunu ifade etti.

Her geçen yıl iklim değişikliğinin de etkisiyle yaşanan yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranı, kurutucu rüzgarlar ve olumsuz arazi şartlarının ormanların yangınla zarar görme riskini artırdığını dile getiren Ataç, şunları kaydetti:

"Ülkemizde orman yangınlarının en büyük sebebi ise insan. Türkiye'de, resmi istatistiklere göre son 5 yılda yaşanan orman yangınlarının yüzde 87'si insan kaynaklı sebeplerle gerçekleşti. Yine resmi verilere göre insan kaynaklı yangınlar sebebiyle tahrip olan orman alanlarının oranı yüzde 98 (yüzde 54'ü piknik ateşi, çoban ateşi, sigara, anız yakma gibi ihmaller, yüzde 40'ı faili meçhul, yüzde 4'ü kasıt)." ifadelerini kullandı.

Ataç, orman yangınlarının tüm orman ekosistemine zarar verdiğine dikkati çekerek, orman yangınında sadece ağaçların yok olmadığını, binlerce canlının da hayatını kaybettiğini, yaşam döngüsündeki kırılma nedeniyle yanan alanlarında ormanların sunduğu toprak koruma, karbon depolama, oksijen üretme, su üretimi, iklim düzenleme gibi ekosistem hizmetlerinde de kesintiler olduğunu vurguladı.

Deniz Ataç, "Pandemi sürecinde doğayı ve ormanları çok özledik ancak ormanlık alanlarda çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Yapılan tek bir yanlış hareket binlerce hektar orman alanının yok olmasına, binlerce canlının da hayatını kaybetmesine neden olabilir." değerlendirmesini yaptı.

"Sıcaklıkların artmasıyla yanıcı madde kolay tutuşabiliyor"

Doğal koşullarda yıldırımların tutuşma sıcaklığına ulaşarak yangına neden olabileceğini, ancak Türkiye'de yıldırımların genelde yağmurla beraber görüldüğünden çıkan yangınların büyümediğini dile getiren Ataç, şöyle devam etti:

"Son beş yılın yangın istatistiklerine göre doğal yollarla çıkan orman yangınlarında yanan alan 864 hektarken (yaklaşık 1150 futbol sahası), yangın başına yanan orman alanı ortalama 0,5 hektar. Ancak insan kaynaklı çıkan yangınlara baktığımızda, yangın başına düşen orman alanı 3,7 hektar ve toplam yanan orman alanı ise 40 bin 480 hektardır (yaklaşık 54 bin futbol sahası). Sıcaklıkların artmasıyla ormanlarda nemini kaybetmiş yanıcı madde kolaylıkla tutuşabilirken, rüzgarın kuvvetli olması halinde yangının kontrol altına alınması güçleşiyor ve büyük bir orman alanı hızla tahrip oluyor. Yangından kaçamayan canlılar ise yok oluyor. Herkesi orman yangınlarına karşı çok daha dikkatli olmaya, ormanda ve yakınlarında ateş yakmamaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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