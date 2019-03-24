TEMA'dan "bez torba" ve "matara" çağrısı

TEMA Vakfı Başkanı Ataç, "Evden çıkarken 'anahtarımız, cep telefonumuz yanımızda mı' diye nasıl bakıyorsak, mutlaka 'bez torbamız var mı' diye de kontrol etmeliyiz. İkincisi de pet şişe kullanımından kurtulmak için mataraya geçmemiz, yanımızda matara taşıma alışkanlığı kazanmamız gerekiyor" dedi.