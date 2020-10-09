TEM yoluna toprak kaydı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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TEM yoluna toprak kaydı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

09.10.2020 22:41 | Son Güncelleme: 09.10.2020 22:46
TEM yoluna toprak kaydı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM yolu geçişinde, etkili olan sağanak nedeniyle yol kenarında bulunan toprak yola kaydı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM yolu geçişinde, etkili olan sağanak nedeniyle yol kenarında bulunan toprak yola kaydı. Çamura bulanan yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, yolun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Olay, akşam saatlerinde TEM yolu Körfez Hereke geçişinde meydana geldi. Etkili olan sağanak, yol kenarında bulunan toprağın yola kaymasına neden oldu. Yola dökülen toprak nedeniyle iki şerit araç trafiğine kapandı. Çamura bulanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri geldi. Ekipler olası bir kaza ihtimaline karşı yol üzerinde önlemler aldı. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından trafiğe kapanan 2 şerit yeniden kullanıma açıldı. Yaşanan olay nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.


TEM yoluna toprak kaydı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TEM yoluna toprak kaydı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TEM yoluna toprak kaydı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TEM yoluna toprak kaydı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TEM yoluna toprak kaydı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TEM yoluna toprak kaydı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TEM yoluna toprak kaydı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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