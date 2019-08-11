TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu (2)

TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu (2)

YOĞUNLUK SONA ERDİKurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi.

11.08.2019 00:06
TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu (2)

YOĞUNLUK SONA ERDİ
Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi. Yoğunluğun azalmasıyla trafiğin akışı da hızlandı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et