TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu (2)
YOĞUNLUK SONA ERDİKurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi.
11.08.2019 00:06
YOĞUNLUK SONA ERDİ
Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi. Yoğunluğun azalmasıyla trafiğin akışı da hızlandı.
Kaynak: DHA