TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu (2)

11.08.2019 00:06

YOĞUNLUK SONA ERDİ

Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi. Yoğunluğun azalmasıyla trafiğin akışı da hızlandı.

Kaynak: DHA