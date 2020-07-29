TEM ve D100 Karayolu'nda bayram trafiği başladı Kurban Bayramını memleketlerinde ya da tatil yaparak geçirmek isteyen İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Kurban Bayramını memleketlerinde ya da tatil yaparak geçirmek isteyen İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. TEM Otoyolu'nda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Kurban Bayramını nedeni ile TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmaya başladı. Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile TEM Otoyolu'nun Körfez ve İzmit gişeleri arasında yoğunluk oluşmaya başladı. Yaklaşık 1 önce başlayan yoğunluk nedeni ile trafik TEM Otoyolu Ankara istikametinde zaman zaman durma noktasına geldi. D100 Karayolu'nun İzmit ve Derince ilçeleri arasında kalan kısımda da yoğunluk yaşanıyor. Şehir trafiğinin eklenmesiyle bölgede trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu'nda bayram tatilcilerinin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. - KOCAELİ Kaynak: İHA