KOCAELİ'DE TRAFİKTE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında tam kapanma öncesi memleketlerine ve tatil bölgelerindeki yazlıklarına gidenler, TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında tam kapanma öncesi memleketlerine ve tatil bölgelerindeki yazlıklarına gidenler, TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Arızalanan araçların yolda kaldığı bölgelerde trafik adım adım ilerledi.

Tam kapanma öncesi yola çıkanlar TEM ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Sabah saatlerinde, TEM yolu Korutepe mevkiinde bazı araçların arızalanarak yolda kalması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar adım adım ilerledi. D-100 Karayolu kullananlar ise İzmit geçişinde yoğunluk oluşturdu. D-100 yolunda araçlar çok yavaş ilerleri. 17 günlük süreyi memleketlerinde ve yazlık evlerinde geçirmek isteyenler nedeniyle oluşan yoğunluğun gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı