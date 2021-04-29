KOCAELİ'DE TRAFİKTE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
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KOCAELİ'DE TRAFİKTE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU

KOCAELİ'DE TRAFİKTE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında tam kapanma öncesi memleketlerine ve tatil bölgelerindeki yazlıklarına gidenler, TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında tam kapanma öncesi memleketlerine ve tatil bölgelerindeki yazlıklarına gidenler, TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Arızalanan araçların yolda kaldığı bölgelerde trafik adım adım ilerledi.

Tam kapanma öncesi yola çıkanlar TEM ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Sabah saatlerinde, TEM yolu Korutepe mevkiinde bazı araçların arızalanarak yolda kalması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar adım adım ilerledi. D-100 Karayolu kullananlar ise İzmit geçişinde yoğunluk oluşturdu. D-100 yolunda araçlar çok yavaş ilerleri. 17 günlük süreyi memleketlerinde ve yazlık evlerinde geçirmek isteyenler nedeniyle oluşan yoğunluğun gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

KOCAELİ'DE TRAFİKTE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
KOCAELİ'DE TRAFİKTE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
KOCAELİ'DE TRAFİKTE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
KOCAELİ'DE TRAFİKTE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
KOCAELİ'DE TRAFİKTE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
KOCAELİ'DE TRAFİKTE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
KOCAELİ'DE TRAFİKTE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
KOCAELİ'DE TRAFİKTE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
KOCAELİ'DE TRAFİKTE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
KOCAELİ'DE TRAFİKTE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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