TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; yaralılar var (1)
TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
21.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:36
TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA