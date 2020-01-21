TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; yaralılar var (1)

21.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:36

Kaynak: DHA

TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.- İstanbul