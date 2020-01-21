TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; yaralılar var (1)
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TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; yaralılar var (1)

TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

21.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:36
TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; yaralılar var (1)
TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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