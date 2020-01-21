TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA; 1'İ AĞIR 8 YARALI (2)
Haberler » Güncel » TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA; 1'İ AĞIR 8 YARALI (2) - Haber

TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA; 1'İ AĞIR 8 YARALI (2)

Oğuzcan YAZAR / İSTANBUL DHATEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

21.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:56
TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA; 1'İ AĞIR 8 YARALI (2)

Oğuzcan YAZAR/ İSTANBUL DHA

TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

----------

-Kazadan görüntüler


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler