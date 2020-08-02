TEM Sakarya geçişinde geri dönüş yoğunluğu başladı
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TEM Sakarya geçişinde geri dönüş yoğunluğu başladı

Bayram sonu trafiğine yakalanmak istemeyen vatandaşlar, bayramın 3'üncü gününde geri dönüşlere başlarken TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı.

TEM Sakarya geçişinde geri dönüş yoğunluğu başladı
02.08.2020 19:14 | Son Güncelleme: 02.08.2020 19:17

Bayram sonu trafiğine yakalanmak istemeyen vatandaşlar, bayramın 3'üncü gününde geri dönüşlere başlarken TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara çıkan bazı vatandaşlar, bayram sonu trafiğine yakalanmamak için bayramın 3'üncü gününde geri dönüşlere başladı. Bu kapsamda Anadolu'dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturdu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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