28.08.2019 00:17

TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası

İSTANBUL- TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA