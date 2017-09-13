TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası

Trafik durma noktasına geldi



İSTANBUL - TEM Otoyolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkinde sabah saatlerinde dört aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililerin araçları kaldırma çalışmaları devam ettiği sırada trafik durma noktasına geldi. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.