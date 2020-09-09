TEM OTOYOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇEN 2 KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TEM OTOYOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇEN 2 KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAEsenyurt TEM Otoyolu Ankara istikametinde giden bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracını kenara çekip beraberindeki kadın yolcu ile yolun diğer tarafına geçmek isterken otomobil çarptı.

09.09.2020 03:37 | Son Güncelleme: 09.09.2020 03:44

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Esenyurt TEM Otoyolu Ankara istikametinde giden bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracını kenara çekip beraberindeki kadın yolcu ile yolun diğer tarafına geçmek isterken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki kişiden biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Edirne istikametinde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobili kullanan Ali T. (39) beraberindeki Melek Ö. (39) ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde giderken, Esenyurt mevkiine geldiği esnada aracını kenara çekti. Henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısına geçmek isteyen Ali T. ile Melek Ö.'ye Ankara istikametinde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 TC 179 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ali T. ve Melek Ö. ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Melek Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan Ali T.'ye ise ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsünün ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Bu sırada Melek Ö.'nün yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktüğü görüldü. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından Melek Ö.'nün cansız bedeni cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Kazaya neden olan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Olay yerine gelen Melek Ö'nün bir arkadaşı, "Bilgimiz yok haber alınca sonradan geldik. Çarpmış fırlatmış araba işte, bir de erkek yaralı varmış onu hastaneye götürmüşler" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEM OTOYOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇEN 2 KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu Yasemin Özilhan
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Enner Valencia Ricardo Quaresma
Daha Fazla Ateş Eylül Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: TEM OTOYOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇEN 2 KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 03:44:32. #1.15#
title