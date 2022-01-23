TEM otoyolunda yoğun tipi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM otoyolunda yoğun tipi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM otoyolu Düzce-Bolu geçişinde yaşanan yoğun tipi sebebiyle trafiğe kapatıldı.

İSTANBUL (İHA) - TEM otoyolu Düzce- Bolu geçişinde yaşanan yoğun tipi sebebiyle trafiğe kapatıldı. İstanbul ve Kocaeli'nden Ankara istikametine de geçişe izin verilmiyor.

Sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sebebiyle yol sabahtan bu yana çok kez trafiğe kapatıldı. Kısa süren müdahalelerin ardından TEM otoyolu trafiğe açıldı. Akşam saatlerinde Düzce-Bolu arasında yaşanan yoğun tipi sebebiyle yol tekrar trafiğe kapatıldı. İstanbul, Kocaeli ve Ankara'dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor. Sürücüler yolda ve tesislerde beklerken, yardım kuruluşları araçta bekleyenlere ikramlarda bulunuyor.

(Enes Bektaş/İHA)

TEM otoyolunda yoğun tipi

TEM otoyolunda yoğun tipi

TEM otoyolunda yoğun tipi

TEM otoyolunda yoğun tipi

TEM otoyolunda yoğun tipi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, İstanbul, Düzce, Bolu, Yerel, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title