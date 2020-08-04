TEM otoyolunda trafik kazası
TEM otoyolunda seyir halindeki minibüsün devrilmesi sonucu yoğun trafik oluştu.
04.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:10
TEM otoyolunda seyir halindeki minibüsün devrilmesi sonucu yoğun trafik oluştu.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu İSTOÇ mevkisinde, Mahmut A'nın kullandığı 34 GIR 38 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Mahmut A, kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre yoğun araç trafiği oluştu.
Kaynak: AA