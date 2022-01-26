TEM Otoyolunda tıra çarpan tırın şoförü yaralandı - Haberler
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TEM Otoyolunda tıra çarpan tırın şoförü yaralandı

TEM Otoyolunda tıra çarpan tırın şoförü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesi TEM otoyolu Yenice bölgesinde önünde giden tıra çarpan tırın şoförü ağır yaralandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesi TEM otoyolu Yenice bölgesinde önünde giden tıra çarpan tırın şoförü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan Mersin istikametine giden S.Y.'nin kullandığı 34 ZR 6475 plakalı tır, Doğan Tesisleri yakınlarında önünde seyreden Ö.R.C.'nin kullandığı 59 ACH 067 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 34 ZR 6475 plakalı tırın kupa bölümü hasar gördü. Kupa içinde sıkışan ve ağır şekilde yaralanan sürücü S.Y.'nin, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama-kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak, 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

TEM Otoyolunda tıra çarpan tırın şoförü yaralandı

TEM Otoyolunda tıra çarpan tırın şoförü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Tarsus, Mersin, Adana, 3. Sayfa, Haber

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