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TEM Otoyolunda takla atan lüks otomobilden yara almadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolunda takla atan lüks otomobilden yara almadan kurtulduİSTANBUL Sancaktepe TEM Otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce başka bir araca ardından yağmur suyu kanalının duvarına çarparak takla attı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - TEM Otoyolunda takla atan lüks otomobilden yara almadan kurtuldu

İSTANBUL Sancaktepe TEM Otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce başka bir araca ardından yağmur suyu kanalının duvarına çarparak takla attı. Otomobil sürücüsü, ters dönen lüks otomobilden yara almadan kurtuldu.

Kaza, Sancaktepe TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 16 BS 599 plakalı Mercedes marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 34 EGS 921 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ardından yağmur suyu kanalının duvarına çarparak takla attı. Kazada sürücü, ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü tedbir amaçlı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

TEM Otoyolunda takla atan lüks otomobilden yara almadan kurtuldu

TEM Otoyolunda takla atan lüks otomobilden yara almadan kurtuldu

TEM Otoyolunda takla atan lüks otomobilden yara almadan kurtuldu

TEM Otoyolunda takla atan lüks otomobilden yara almadan kurtuldu

TEM Otoyolunda takla atan lüks otomobilden yara almadan kurtuldu

TEM Otoyolunda takla atan lüks otomobilden yara almadan kurtuldu

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İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri

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