TEM otoyolunda polisten drone destekli denetim
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TEM otoyolunda polisten drone destekli denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM otoyolunda polisten drone destekli denetim Emniyet şeridini ihlal eden araçtan uyuşturucu çıktı TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde drone eşliğinde gerçekleştirilen denetimler sırasında, emniyet şeridini, ihlal eden bir araçtan uyuşturucu madde çıktı.

TEM otoyolunda polisten drone destekli denetim

Emniyet şeridini ihlal eden araçtan uyuşturucu çıktı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde drone eşliğinde gerçekleştirilen denetimler sırasında, emniyet şeridini, ihlal eden bir araçtan uyuşturucu madde çıktı. Emniyet şeridini ihlalden para cezası uygulanan sürücü, uyuşturucu maddeden çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, dün TEM Otoyolu Ispartakule mevkii park alanı güney yolda drone eşliğinde drone destekli denetimler yapıldı.

Denetimler sırasında, trafikte seyir halindeyken emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen bir araç polis ekiplerince durduruldu. Araç sürücüsü Ö.A. isimli şahsın tedirgin davranışlar sergilemesi ve elindeki bir nesneyi araç koltuğunun cep kısmına koyduğunun görülmesi üzerine, araçta yapılan aramada 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. İdari işlem uygulanan Ö.A.' isimli şahıssa, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli Ö.A. adli makamlarda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TEM otoyolunda polisten drone destekli denetim
TEM otoyolunda polisten drone destekli denetim
TEM otoyolunda polisten drone destekli denetim
TEM otoyolunda polisten drone destekli denetim
TEM otoyolunda polisten drone destekli denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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