TEM otoyolunda polisten drone destekli denetim

TEM otoyolunda polisten drone destekli denetim Emniyet şeridini ihlal eden araçtan uyuşturucu çıktı TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde drone eşliğinde gerçekleştirilen denetimler sırasında, emniyet şeridini, ihlal eden bir araçtan uyuşturucu madde çıktı.