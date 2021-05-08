TEM otoyolunda otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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TEM otoyolunda otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

TEM otoyolunda otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

TEM otoyolu Pendik mevkisinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Pendik mevkisinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

TEM otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 PR 1437 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Yolu Mecidiye ayrımında 10 ADD 526 plakalı tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki biri sürücü iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolda meydana gelen trafik yoğunluğu otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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