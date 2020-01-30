TEM Otoyolunda otomobil yoldan çıktı: 2 kişi yaralandı

30.01.2020 06:53 | Son Güncelleme: 30.01.2020 06:58

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşarak durabildi.



Kaza, saat 05.30'da TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur Doğan Pınar idaresindeki 46 ABS 535 plakalı otomobil Edirne yönünde seyir halinde iken yoldan çıktı.



Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce bariyerlere çarptı. Daha sonrada bariyerlere çarparak durabilen otomobil refüjde kaldı. Kaza nedeniyle otomobilin içinde bulunan Mehmet Değirmenci ve İsmail Baran Ugay isimli yolcular hafif şekilde yaralandı. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA