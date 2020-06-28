Tem otoyolunda otobüs yangını Tem otoyolunda otobüs yangını Yangında şans eseri ölen ve yaralanan olmadı Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında 20 yolcusu bulunan otobüs motor kısmından tutuştu.

Tem otoyolunda otobüs yangını

Yangında şans eseri ölen ve yaralanan olmadı

DÜZCE - Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında 20 yolcusu bulunan otobüs motor kısmından tutuştu. Dumanı gören şoför otobüsü emniyet şeridine çekti. Yangında şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Olay saat 21.30 sıralarında Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul'dan Erzurum'a giden Kamil Yeşilyurt idaresindeki 34 GE 0973 plakalı otobüs Gümüşova rampalarına geldiği sırada motor kısmından tutuştu. Dumanı fark eden otobüs şoförü Yeşilyurt, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Bir yandan yangın tüpü ile müdahalede bulunurken bir yandan itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Düzce ve Hendek Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında şans eseri can kaybı yaşanmazken, yolcular tedarik edilen otobüs ile yoluna devam etti. Yangın edeni ile TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekiplerinin çalışması ile yol kısa sürede normale döndü. Yangın ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA