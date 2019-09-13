TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapanı

TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapanı

TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi.

13.09.2019 09:15

TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapandı.

TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü tanker devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapanırken tanker sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yetkililerin çalışmaları sürüyor.

(İHA)

TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapanı
Kaynak: İHA
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