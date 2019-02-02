Tem Otoyolunda Meydana Gelen Kazada Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Kuzey Marmara Tem Otoyolu'nda gündüz saatlerinde hafriyat kamyonunun park halinde duran tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralı halde hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsü Bahhattin Albayrak hayatını kaybetti.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Kuzey Marmara Tem Otoyolu'nda gündüz saatlerinde hafriyat kamyonunun park halinde duran tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralı halde hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsü Bahhattin Albayrak hayatını kaybetti. Kaza yerindeki hafriyat kamyonu ve tanker de bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaynak: DHA