TEM otoyolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
İstanbul'da TEM otoyolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da TEM otoyolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Sultanbeyli mevkisi Mecidiye kavşağı Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 ZL 4738 plakalı cip, yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkartılan 2 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza sebebiyle TEM'den Yavuz Sultan Selim Köprüsü yoluna bağlantı kısmı trafiğe kapanırken, TEM'de trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.
Kaza yapan araç ile yolu kapatan bariyerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Öte yandan, kaza yerinden görüntü alan basın mensuplarına, yaralanan kişilerin arkadaşları olduğu iddia edilen şahıslar ve lüks cipte bulunanlar müdahale etmeye çalıştı.
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AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri