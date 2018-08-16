Tem Otoyolunda 'İnsanlık Ölmedi' Dedirten Görüntüler

İstanbul Ataşehir TEM otoyolunda karşıya geçmeye çalışan bir köpeğe, seyir halindeki otomobil çarptı. Yardıma koşan kadın sürücü yaralı köpeği aracının arka koltuğuna koyarak veterinere götürdü. Olay, Ataşehir TEM otoyolu D-100 bağlantı yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpan sürücü, yoluna devam etti. Yaralı köpeğin yardımına ise bir başka otomobil sürücüsü koştu. Aracını durduran kadın sürücü, köpeğin yanına koştu. Bu sırada bir motosiklet sürücüsü ve çevredeki bir vatandaş da yardıma koştu. Kadın sürücü aracından çıkardığı bezi köpeğin altına koydu. Kadın sürücünün aracına taşınan köpek, tedavi için veterinere götürüldü. 'İnsanlık ölmemiş' dedirten o görüntüler, İBB trafik kameralarına yansıdı.

(İHA)