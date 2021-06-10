TEM Otoyolunda iki ayrı kazada 2 kişi öldü
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TEM Otoyolunda iki ayrı kazada 2 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Haberler | 3. Sayfa

(DÜZCE)TEM Otoyolunda iki ayrı kazada 2 kişi öldü -Duran trafikte kamyonete arkadan çarptı -Kaza nedeniyle uzun süre otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

(DÜZCE)TEM Otoyolunda iki ayrı kazada 2 kişi öldü

-Duran trafikte kamyonete arkadan çarptı

-Kaza nedeniyle uzun süre otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazalar nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza TEM otoyolu Düzce Turaplar mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Osman Akdağ idaresinde ki 34 FU 2679 plakalı Ford marka otomobil daha öncesinde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğin durmasından dolayı bekleyen Mustafa Dokur idaresinde ki 67 LF 616 İsuzu marka sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücü Osman Akdağ araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak cesedi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Mustafa Dokur, "Kaza nedeniyle yol kapalı olduğu için durduk dörtlülerim yanıyordu. 3 şeritte kapalıydı, geldi arkadan bana çarptı" dedi.

İkinci ayrı meydana gelen kazada ise Bayram Oral idaresindeki 19 FH 026 plakalı Kamyonla Yunus Özgüneş'in kullandığı 34 PN 0080 plakalı otomobil karıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Zeki Öndaş hayatını kaybetti. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolunda iki ayrı kazada 2 kişi öldü
TEM Otoyolunda iki ayrı kazada 2 kişi öldü
TEM Otoyolunda iki ayrı kazada 2 kişi öldü
TEM Otoyolunda iki ayrı kazada 2 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

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