TEM otoyolunda helikopter destekli trafik denetimi
TEM otoyolunda helikopter destekli trafik denetimi Polis ekiplerince havadan yapılan denetimlerde, ihlal yaptığı belirlenen 13 sürücüye ceza kesildi.
TEM otoyolunda helikopter destekli trafik denetimi
Polis ekiplerince havadan yapılan denetimlerde, ihlal yaptığı belirlenen 13 sürücüye ceza kesildi.
İSTANBUL - TEM otoyolunda polis ekiplerince havadan yapılan denetimlerde, ihlal yaptığı belirlenen 13 sürücüye ceza kesildi.
İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince dün 16.30-18.30 saatlerinde TEM otoyolunda havada destekli denetimler gerçekleştirildi.
Mahmutbey Gişeler ile Çorlu Gişeler arasında helikopterle yapılan denetimlerde 13 araç sürücüsünün ihlal yaptığı tespit edildi. Yerde bulunan ekiplerce durdurulan araç sürücülerine toplamda 3 bin 93 TL ceza kesildi. Trafik denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.