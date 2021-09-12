TEM otoyolunda helikopter destekli trafik denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM otoyolunda helikopter destekli trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM otoyolunda helikopter destekli trafik denetimi Polis ekiplerince havadan yapılan denetimlerde, ihlal yaptığı belirlenen 13 sürücüye ceza kesildi.

TEM otoyolunda helikopter destekli trafik denetimi

Polis ekiplerince havadan yapılan denetimlerde, ihlal yaptığı belirlenen 13 sürücüye ceza kesildi.

İSTANBUL - TEM otoyolunda polis ekiplerince havadan yapılan denetimlerde, ihlal yaptığı belirlenen 13 sürücüye ceza kesildi.

İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince dün 16.30-18.30 saatlerinde TEM otoyolunda havada destekli denetimler gerçekleştirildi.

Mahmutbey Gişeler ile Çorlu Gişeler arasında helikopterle yapılan denetimlerde 13 araç sürücüsünün ihlal yaptığı tespit edildi. Yerde bulunan ekiplerce durdurulan araç sürücülerine toplamda 3 bin 93 TL ceza kesildi. Trafik denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

TEM otoyolunda helikopter destekli trafik denetimi

TEM otoyolunda helikopter destekli trafik denetimi

TEM otoyolunda helikopter destekli trafik denetimi

TEM otoyolunda helikopter destekli trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! İş arkadaşını bıçakladı, yaşanan kavga kameraya böyle yansıdı

Son dakika haberi! İş arkadaşını bıçakladı, yaşanan kavga kameraya böyle yansıdı

 Zor zapt ettiler! Azgın Pitbull gece bekçisi ve polise korku dolu anlar yaşattı

Zor zapt ettiler! Azgın Pitbull gece bekçisi ve polise korku dolu anlar yaşattı

 Tartıştığı adamın sevgilisinin evini molotofkokteyliyle yakmaya çalıştı

Tartıştığı adamın sevgilisinin evini molotofkokteyliyle yakmaya çalıştı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev İbrahim Altay Cristiano
Magazin Namaz Vakitleri Gülşen
Spor Marcao Mustafa Denizli
Tüm Haberler Ekrem İmamoğlu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TEM otoyolunda helikopter destekli trafik denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 10:04:46. #1.12#